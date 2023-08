Nuoto: Benny Pilato, ‘Denigrata mia medaglia di bronzo, ridicolo’

Nell’anno della maturità e dei cambiamenti, Benedetta Pilato è riuscita comunque a conquistare un bronzo nei 50 rana ai recenti mondiali di nuoto di Fukoka (Giappone). Un terzo posto di tutto rispetto alle spalle della statunitense Lilly King (argento) e della strepitosa Ruta Meilutyte (oro). Bloccando il cronometro su un pazzesco 29.16, la lituana è riuscita a strappare proprio a Benny il record del mondo. Questo non ha risparmiato critiche alla tarantina, che sui social ha risposto per le rime.

“Ciao ragazzi, finita per me questa stagione faticosa ci tengo a spendere due parole in più. Mi è dispiaciuto tanto leggere determinati commenti in questi giorni, a nessuno piace perdere e a tutti piace vincere. Sono la prima che non si è mai accontentata, ma denigrare così una medaglia (qualsiasi colore essa sia) mi sembra ridicolo. Mi dispiace che noi atleti, che conduciamo una vita piuttosto faticosa, dobbiamo costantemente essere giudicati da coloro che, dal divano di casa, guardando le nostre gare, diventano immediatamente allenatori, commentatori ed esperti“.

