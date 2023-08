Monopoli, Celiento ultimo nome per la difesa

Messo in archivio il primo test stagionale il Monopoli viaggia verso la fine della seconda settimana di preparazione, che si concluderà sabato con il test contro l’Isola Capo Rizzuto, formazione che milita nel campionato di Eccellenza calabrese e che lo scorso anno ha sfiorato i playoff. Solo due categorie di differenza tra le due formazioni, che si apprestano a cominciare il loro campionato i primi di settembre. Al Monopoli manca ancora un difensore duttile, un trequartista e una prima punta, ma il tutto è legato alle uscite dei sei esuberi che sono ancora nel ritiro di Camigliatello Silano. Bizzotto e Fornasier per la difesa, Bussaglia e Hamlili per il centrocampo, Montini e Santaniello per il reparto avanzato. L’identikit del difensore potrebbe corrispondere a quello di Daniele Celiento, classe ’94, che ha un contratto in scadenza con il Bari il 30 giugno 2024 e che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Cesena, collezionando 15 partite e 1 gol in appena 846 minuti. Il difensore napoletano, assistito dal procuratore Vicenzo Pisacane ha ancora un altro anno di contratto con il Bari che potrebbe concedergli una buonuscita per permettergli di andare a giocare con continuità in Serie C. Il tutto, però, è legato alla partenza di uno tra Fornasier e Bizzotto che al momento, però, non hanno offerte concrete.

