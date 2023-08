TAR del Lazio: Udienza sui ricorsi di Lecco e Reggina, la sentenza potrebbe slittare

Altra giornata decisiva per il calcio italiano e oggi, in particolare, per Lecco e Reggina. Dovrebbe giungere domani, giovedì 3 agosto, sui ricorsi presentati dai due club dopo le decisioni del Collegio di Garanzia del Coni dello scorso 17 luglio. Il club bluceleste, dopo essere stato ammesso in serie B dal Consiglio Federale lo scorso 7 luglio, ha visto cambiati a suo sfavore gli scenari dopo che il CONI ha accolto il ricorso del Perugia proprio contro la squadra di Foschi. I calabresi, hanno invece perso tutti i ricorsi e stanno portando avanti la propria battaglia legale in tutti i gradi di giudizio.

Dopo la decisione del Tar (attesa tra stasera e domani mattina), sia per Lecco che per Reggina (nel caso in cui il verdetto fosse negativo) esiste la possibilità di appellarsi al Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa. Spettatori interessati Perugia, Foggia ma anche Brescia. Quest’ultima, prima in graduatoria, sarebbe sicura di essere ripescata al posto di una delle due. Questa sera alle 20,30 aggiornamenti in diretta nel corso di ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud.

