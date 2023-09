Foggia, lunedì arriva al Giugliano. Si attendono i primi numeri della campagna abbonamenti

L’affair Foggia-Lecco non si è ancora concluso ma nel frattempo c’è da pensare al Giugliano e al debutto interno. Il Tar ha sospeso il giudizio sul ricorso dei rossoneri sulla Serie B, in attesa che il Consiglio di stato si pronunci sulla richiesta di revoca della sentenza con la quale è stata sancita la legittimità del provvedimento di ammissione della società lombarda al campionato di Serie B 2023/2024 e ci sarà da attendere che venga fissata una nuova udienza, con il campionato che però non aspetterà. La squadra si allenerà tutte le mattine fino a domenica al Campo Figc per preparare la sfida di lunedì sera, che verrà giocata a porte aperte allo Zaccheria, impianto che verrà poi chiuso per la sfida con la Virtus Francavilla di giovedì 21 settembre. Nel frattempo è cominciata, con notevole ritardo, la campagna abbonamenti per la stagione in corso. Un banco di prova importante per tastare l’umore di una piazza che dopo la finale playoff persa e il ridimensionamento del progetto è chiamata a rispondere sugli spalti. Cudini lavora sui recuperi di Garattoni e Beretta, che andranno ad unirsi a Dalmasso, Rizzo, Di Noia e Schenetti per ricomporre la vecchia guardia della passata stagione. Non c’è ancora certezza, invece, sul futuro di Frigerio. Lecco e Brescia hanno ancora il mercato aperto e potrebbero provare ad affondare sul calciatore. La richiesta di Canonico è altissima: per portare via l’ex Milan da Foggia servono 500mila euro.

