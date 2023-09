Monopoli: Cargnelutti out per squalifica, dubbi in difesa per Tomei

Finalmente si va in campo. Dopo il rinvio della prima giornata contro la Casertana il Monopoli sarà di scena domenica sera, alle ore 20.45 allo stadio Veneziani, contro il Monterosi. Un debutto alla portata per i ragazzi di Tomei, che si ritroveranno di fronte una squadra reduce da una sconfitta nella prima giornata di campionato e che vorrà riscattare il ko interno contro la Juve Stabia. Il nodo da sciogliere è quello relativo alla difesa. Cargnelutti deve scontare una giornata di squalifica e la coppa Fazio-Ferrini, vista all’opera contro il Gravina nell’ultimo test precampionato, potrebbe essere quella titolare, con Cristallo a destra e De Santis o Di Benedetto a sinistra che andranno a costituire due terzi di quota under. Nel frattempo è stato scelto il capitano per la nuova stagione: a vestire la fascia, dopo gli addi di Piccinni, che ha smesso di giocare, e di Bizzotto, passato al Brindisi, sarà Francesco Vassallo, centrocampista alla quarta esperienza in biancoverde. Società e staff tecnico, infine, hanno discusso sulle posizioni di Fornasier, Hamlili e Santaniello. I tre, che non hanno cambiato squadra nel mercato di agosto, saranno a tutti gli effetti componenti della rosa.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp