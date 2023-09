Barletta Calcio, testa alla Paganese: 500 biglietti per i tifosi biancorossi

BARLETTA – Si avvicina a grandi passi l’esordio in campionato del Barletta (foto Sergio Porcelli), che comincerà il suo cammino del girone H di Serie D edizione 23/24 dal Marcello Torre di Pagani. Biancorossi in campo fino alla rifinitura di sabato per preparare il match contro gli azzurrostellati, dopo le indicazioni che sono emerse dalla sfida di Coppa Italia persa ai rigori contro il Bitonto.

Tiene banco il recupero dei difensori assenti contro i neroverdi: rientrato a pieno regime Andrea Lobosco, che darà supporto quantomeno a Sepe e Lacassia in un possibile scacchiere titolare. Ginestra, però, spera che a presidiare il centro della difesa sia Amedeo Silvestri. Fuori per problemi fisici contro il Bitonto, sul centrale verranno fatte valutazioni nel corso del weekend e potrebbe essere la prima certezza per la retroguardia in caso di recupero completo. De Marino, invece, potrebbe partire dalla panchina e Bramati tornerà in mediana.

Proprio a centrocampo, il tecnico campano non potrà contare su Evangelista e Lippo. Il primo è alle prese con un affaticamento dovuto ai carichi di lavoro dopo il Bitonto, il secondo aveva già dato forfait in Coppa Italia. Davanti due maglie per quattro: Ngom davanti a tutti dopo il gol di domenica scorsa, doppia soluzione con Russo seconda punta o uno tra Di Piazza e Caputo al fianco dell’attaccante bergamasco. In attesa, ovviamente, di novità dal mercato in entrata che, al momento, resta in stand-by.

Per il settore ospiti, invece, è aperta la vendita per 500 tagliandi al costo di 7 euro più prevendita. La piazza biancorossa si mobilita per seguire la squadra di Ginestra.

