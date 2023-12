Foggia, ingegnere non dichiara oltre 210mila euro, segnalato

Sono stati scoperti oltre 210.000 euro di ricavi non dichiarati al fisco da un ingegnere di Foggia grazie all’intervento della Guardia di Finanza. L’ingegnere è stato segnalato all’agenzia delle entrate poiché sono state rilevate anomalie nelle sue dichiarazioni dei redditi. Attraverso un’analisi incrociata tra i dati dichiarati e quelli presenti nei documenti contabili ed extracontabili, sono state individuate omissioni nella registrazione e dichiarazione dei compensi per un totale di oltre 210.000 euro per gli anni dal 2019 al 2023, oltre a violazioni dell’Iva per 120.000 euro.

