“Durante la settimana ci siamo allenati con intensità, aspetto che ritengo sia un po’ carente, ma c’è stata grande disponibilità da parte dei ragazzi. In questo momento, il Foggia è come un paziente malato, lo testimonia una classifica di cui dobbiamo essere consci, ma che non dobbiamo guardare. Dobbiamo trovare la chiave giusta per sbloccarci mentalmente. Chi scenderà in campo? Chi sta bene con la mente, il fisico ed è disposto al sacrificio. Il Crotone? I numeri parlano chiaro: loro sono primi, noi penultimi, ma nel calcio, si sa, tutto è possibile e il popolo foggiano si aspetta risposte da parte nostra. Dobbiamo dare un segnale“. Così Fabio Gallo, allenatore del Foggia, alla vigilia del match dello Zaccheria con il Crotone capolista.