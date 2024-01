Foggia, esonerato Tommaso Coletti

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver esonerato mister Tommaso Coletti dal ruolo di allenatore in seconda della prima squadra.

Il club ringrazia Mister Tommaso per il grande impegno profuso in queste settimane e, al contempo, ringrazia anche Luigi Agnelli per la collaborazione resa fino ad oggi. Ad entrambi augura le migliori fortune sportive e personali.

