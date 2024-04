Foggia, Cudini: ‘Sei punti per ambire a qualcosa di importante’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo 2 sconfitte consecutive, il Foggia è a caccia di tre punti utili ad inseguire l’obiettivo playoff. La squadra rossonera, però, si appresta ad affrontare il Potenza con diverse defezioni. Tuttavia, Cudini non fa drammi: “Siamo in emergenza per via delle squalifiche e di alcune defezioni. Santaniello rientrerà solo la prossima settimana, mentre Tenkorang è fuori. Silvestro ha lavorato in disparte e non è in perfette condizioni. Faccio un grosso in bocca al lupo a Millico, ci auguriamo di riaverlo al più presto. Col Potenza sarà un’occasione per chi ha giocato meno, ma nonostante le difficoltà tutti hanno sempre risposto presente”.

Potenza: “È una sfida importante con una squadra obbligata a fare punti. Servirà voglia su un campo difficile contro un’ottima squadra e con individualità importanti. Sarà una prestazione attenta”.

Pochi risultati in trasferta: “La sconfitta di Latina ci ha scombussolato i piani. Per invertire questo trend serviranno la stessa partecipazione e voglia di quando giochiamo in casa. Il pubblico è la nostra forza, allo Zaccheria ci sentiamo protetti. Dobbiamo cambiare, lavoriamo per questo ma non sempre ci riusciamo”.

Classifica: “Le squadre di bassa classifica stanno camminando e hanno ottenuto risultati sorprendenti. Ci sono 9 punti a disposizione, non si può stare tranquilli e servono 6 punti per ambire a qualcosa di importante. Servirà continuità in questo rush finale, domani cercheremo di farci trovare pronti”.

