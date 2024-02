Foggia, Cudini non si fida: ‘Monopoli squadra viva’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Foggia è ancora a caccia del primo successo nel 2024 e si appresta ad affrontare il Monopoli in una sfida dal sapore di salvezza. Per i satanelli sarà anche l’occasione per archiviare la brutta sconfitta di Torre del Greco, come ammesso dallo stesso Mirko Cudini: “È stata una delle prestazioni peggiori. In campo scendono i giocatori e mi sarei aspettato qualcosa in più. Tuttavia, il responsabile sono anche io. Abbiamo cercato spesso il lancio lungo, senza avere la lucidità di trovare altre soluzioni. Dobbiamo mettere una pietra sopra questa sconfitta e rispondere sul campo nel match contro il Monopoli”.

Ansia e leggerezza: “Vedere la squadra crederci durante la settimana e poi fare prestazioni come quella contro la Turris mi lascia perplesso. Un tecnico, però, deve saper entrare nella testa dei giocatori, giocare a Foggia non è facile e dobbiamo toglierci questa ansia da dosso. Senza la giusta spensieratezza e un pizzico di sana incoscienza è tutto più difficile”.

Schenetti: “In questo momento sono disposto a valutare tutto, non per il bene del sottoscritto ma per quello del Foggia. È probabile che domani Schenetti rientri tra i convocati, avverto la sua voglia di fare durante gli allenamenti. Non è partito durante la sessione invernale di calciomercato, è rimasto in rosa e stiamo valutando la sua situazione”.

Indisponibili: “Come Tascone, anche Nobile ha avuto un attacco influenzale prima della scorsa partita ma rientrerà per il match di domani. Embalo è in disparte e non sarà della gara, così come Di Noia”.

Monopoli: “Affronteremo una squadra che ha cambiato guida tecnica, ritrovando un allenatore che conosce bene la piazza e la categoria. Hanno variato anche il modo di giocare, passando al 3-4-3. Nonostante abbia una classifica peggiore della nostra è una squadra viva e le ultime prestazioni lo dimostrano. Non incontreremo un Monopoli in difficoltà, ogni partita è una storia a sè”.

