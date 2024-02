La Virtus Francavilla pareggia fra i fischi della Nuovarredo Arena: bocche cucite nel post partita

Dopo il pareggio maturato per 0-0 contro la Turris, la Nuovarredo Arena ha risposto con dei fischi alla prestazione della Virtus Francavilla. Una prestazione insipida quella dei biancazzurri, che nell’infrasettimanale di San Valentino hanno raccolto un punto certamente più utile ai corallini che agli imperiali. I punti in classifica sono ora 22: resta invariata la distanza con il Brindisi penultimo in classifica, in attesa dei risultati finali di Casertana-Monterosi e Foggia-Monopoli. Nel post partita, tra l’altro, non ha parlato nessuno: bocche cucite in casa Virtus Francavilla.

