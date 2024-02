Picerno, Longo, ‘Crotone squadra con pochi difetti’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il big match del ventiseiesimo turno del girone C di Serie C vedrà fronteggiarsi Picerno e Crotone. Due compagini partite con obiettivi diversi ma distanti sette punti in classifica. I pitagorici inseguono a distanza la squadra lucana, il cui tecnico Emilio Longo predica calma e attenzione: “Le insidie del match sono tante. Il Crotone è una squadra di primissima fascia, con diversi calciatori di qualità. I loro punti di forza sono la struttura e la capacità di giocare bene a calcio. Dovremo essere bravi a lavorare sui nostri pregi e mettere in evidenza i pochi difetti dell’avversario, rasentando la perfezione”.

Il match si inserisce in un vero e proprio tour de force per la leonessa, attesa domenica prossima dalla sfida contro il Benevento: “La fatica vale per noi così come per i nostri avversari. Domani ci sarà una piccola turnazione, i ragazzi mi mettono sempre in difficoltà e la profondità della rosa mi permette delle variazioni”, ha ammesso Longo, il quale ha poi fatto il punto sulla situazione degli indisponibili: “Maiorino e Pagliai verranno convocati ma decideremo all’ultimo momento in base alle loro condizioni psicofisiche. L’assenza di Gilli? Inizialmente, in pochi si sarebbero aspettati questa crescita da parte di Matteo, il quale ha avuto il giusto tempo di adattamento ed è poi diventato un calciatore importante. Lo stesso vale per Biasiol, il quale ha avuto meno spazio per via del rendimento di Gilli ma nel corso dell’ultima gara ha fatto benissimo”

