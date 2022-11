Condividi su...

Linkedin email

FOGGIA – Il papà di uno dei due piloti, Andrea Nardelli, si è recato sul luogo della tragedia: “Mio figlio, era un pilota esperto, non so da chi sia arrivato l ok al volo”

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

Comunicare, in ogni forma, trasmettere emozioni: una missione.. See author's posts