Condividi su...

Linkedin email

BARI – Sarebbe stata la figlia ad allarmare i soccorsi dopo le numerose chiamate alle quali il padre non avrebbe risposto. Un 82enne così è stato trovato morto in casa, in via Putignani a Bari. Il corpo dell’uomo era in evidente stato di decomposizione, probabilmente deceduto da oltre 60 giorni. Sul posto, oltre ai parenti, anche gli agenti delle volanti e della scientifica, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La salma dell’82enne è stata portata al Policlinico di Bari in attesa dell’autopsia da parte del medico legale, che dovrà stabilire le cause del decesso.