Fitto: ‘Siamo pienamente nella seconda fase Pnrr’

“I dati sul consistente incremento degli investimenti in opere pubbliche, che al Sud hanno registrato un tasso di crescita superiore al 50% nel corso del 2023 confermano che siamo pienamente entrati nella Fase 2 del Pnrr, quella della concreta messa a terra degli investimenti per dare forma all’Italia di domani”. Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto al termine della cabina di regia. Fra gli obiettivi oggetto di verifica per la domanda della sesta rata risulta “l’avvio delle opere infrastrutturali nell’ambito della Zes del Mezzogiorno” e il “potenziamento dei collegamenti ferroviari nel Mezzogiorno”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author