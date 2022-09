ASCOLI SATRIANO- La avrebbe più volte aggredita fisicamente e verbalmente ed è stato già denunciato dalla donna: un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti della ex.

È accaduto ad Ascoli Satriano, quando i carabinieri hanno arrestato un soggetto di anni 35 per atti persecutori nei confronti della ex moglie. La donna lo ha già denunciato in precedenza le condotte moleste dell’ex marito, che in diverse occasioni in passato si è presentato sotto casa aggredendola verbalmente e fisicamente con il pretesto di vedere il figlio minore fuori dagli orari autorizzati dal Tribunale.

Una delle ultime notti di agosto il soggetto in questione è stato colto proprio mentre ha aggredito la donna verbalmente sotto casa. A quel punto i carabinieri l’hanno arrestato e collocato presso il proprio domicilio, come disposto dall’autorità giudiziaria di Foggia che, nei giorni seguenti, ha convalidato l’operato dei carabinieri confermando la misura cautelare già applicata.