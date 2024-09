Fiera del Levante, buona la prima

BARI – Code e qualche disagio alla circolazione e per l’accesso alla zona parcheggi hanno caratterizzato la prima domenica in fiera del levante che ha visto oltre 1600 tagliandi venduti a cui vanno aggiunti quelli online a prezzo dimezzato, cosa che ha riscosso grande appeal. Viali della campionaria, quindi, presi d’assalto nonostante il tempo incerto e il forte maestrale che ha caratterizzato il fine settimana barese.

Non solo stand e aree espositive, edilizia abitativa, showroom delle concessionarie e la tradizionale Galleria delle nazioni (quest’anno in forma rinnovata), la prima giornata è stata dedicata alle prospettive dell’economia del Mezzogiorno e al futuro del sistema fieristico italiano.

Famiglie con bambini, coppie, comitive di giovani, gruppi organizzati: in tanti hanno affollato i padiglioni che ospitano circa 400 espositori di arredamento, automotive, casalinghi, prodotti per benessere e relax, oltre a stand istituzionali, centro congressi con eventi e convegni e il nuovo «Levante in gusto», una sorta di festa dello street food per tutti i palati. I padiglioni più affollati, come prevedibile, sono stati nel primo weekend la “Galleria delle nazioni” con i suoi colori e profumi esotici, l’arredamento, gli spazi espositivi con le auto e i punti ristoro. La Fiera del Levante per molti rappresenta la tradizione, la storia della città e della propria famiglia, almeno per i baresi, ed è quindi un appuntamento imperdibile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author