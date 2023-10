Fidelis Andria, Scaringella: “Contento per la reazione, grande carattere”

Giuseppe Scaringella, vice allenatore della Fidelis Andria (in panchina per la squalifica di Farina), commenta così il pareggio rimediato dalla sua squadra nel big match con la Team Altamura: “Non abbiamo fatto male nel primo tempo, quando c’è da dare merito agli avversari bisogna farlo. Noi siamo stati più attendisti rispetto al solito, meno aggressivi. Probabilmente questo big match ci ha un attimino bloccati all’inizio. Dobbiamo sottolineare però che questa è stata la prima volta in cui siamo passati in svantaggio, era fondamentale capire come si poteva reagire. Abbiamo compreso che questa squadra ha un grande carattere: aver reagito come abbiamo fatto a inizio secondo tempo sta a dimostrare la forza di questa squadra”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp