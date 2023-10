Team Altamura, Giacomarro: “Nel primo tempo avremmo dovuto chiuderla”

Domenico Giacomarro, allenatore della Team Altamura, analizza l’1-1 tra la sua squadra e la Fidelis Andria con queste parole: “Andria è una piazza importante, a livello caratteriale chi viene qua dà sempre qualcosa in più. Nel primo tempo avremmo dovuto chiuderla facilmente, mentre nel secondo tempo abbiamo vissuto in ansia i primi dieci minuti. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, forse solo nella gestione perché avrebbero dovuto chiudere la partita”.

