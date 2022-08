SAN GIOVANNI ROTONDO – Due giorni di riposo per la Fidelis Andria che riprenderà il ritiro in vista del test contro il Barletta, previsto per venerdì 5 agosto. Dopo il 17-0 contro la Primavera 4 arriva il derby contro gli ambiziosi biancorossi di Farina, che parteciperanno al prossimo campionato di Serie D. La Fidelis è una squadra da puntellare, con un estremo difensore da individuare e qualcosa da fare a centrocampo dove Urso guida un reparto di giovanissimi. Si attende la sentenza del Tar del Lazio per capire cosa ne sarà del Campobasso, da dove potrebbero arrivare la mezzala Kevin Candellori e il difensore centrale Dalmazzi. Nei piani di Cudini non c’era quello di tesserare suoi ex calciatori ma l’evoluzione purtroppo negativa per i molisani ha aperto nuove frontiere. Sempre in mezzo al campo è in chiusura anche Endri Zelenaj, classe 2003 ex Sassuolo, su cui pare stia tentando di inserirsi il Foggia. Per il calciatore albanese, che ha mosso i primi passi a Terlizzi prima di spiccare il volo da Bisceglie verso Ascoli, Genoa e Sassuolo si tratterebbe di un ritorno nella sua Puglia. Tra i pali si è fatto il nome di Raccichini, ma alla società pare interessare di più Saro, portiere di proprietà del Crotone già finito nel mirino del Monopoli.