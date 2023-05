Fi Puglia, on. Andrea Caroppo nuovo commissario provinciale di Lecce

Lecce- Forza Italia si riorganizza e si ristruttura anche nel capoluogo salentino e ad ufficializzarlo sono il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice vicario, il sen Dario Damiani.

“Conclusa la fase elettorale, Forza Italia Puglia, forte degli importantissimi risultati raggiunti, punta sulla riorganizzazione del partito. Per questo, ringraziamo il Presidente Paride Mazzotta per il lavoro portato avanti con dedizione in questi anni alla guida di Fi nella provincia di Lecce. Al contempo, rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro all’on Andrea Caroppo, che da oggi assume la responsabilità del partito a Lecce come commissario provinciale”.

