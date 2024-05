Festival di Sanremo, Carlo Conti direttore artistico e conduttore

Carlo Conti è stato scelto come nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. La decisione è stata presa all’unanimità dai vertici della Rai: l’amministratore delegato Roberto Sergio, il direttore generale Giampaolo Rossi e il direttore intrattenimento prime time Marcello Ciannamea.

Per i prossimi due anni, Conti guiderà il più importante evento nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo. “Non si tratta di un semplice ritorno, ma di una nuova sfida per continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze musicali, come già fatto nelle edizioni di successo dal 2015 al 2017”, sottolinea una nota di Viale Mazzini.

Il conduttore ha già iniziato a lavorare su un Festival ricco di sorprese e novità. In un intervento al Tg1, Conti ha espresso la sua emozione: “Torno a Sanremo dopo sette anni. Cercherò di riprendere il lavoro fatto, portando avanti la grande tradizione musicale, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la famiglia davanti alla TV”. Ha poi rivelato che il primo a congratularsi con lui è stato Fiorello, che ha scherzato dicendo che, se fossero stati in onda, si sarebbero divertiti un bel po’.

Conti ha accettato il ruolo grazie all’affetto dimostrato da tutta l’azienda Rai: “Dall’amministratore delegato al direttore generale, fino ai cameramen e ai tecnici, ho sentito un grande tifo per me. Sarà anche un bel modo di festeggiare i miei primi 40 anni di carriera in Rai, iniziata nel giugno 1985”.

