Melpignano si conferma capitale della musica e della cultura con la seconda edizione di AMelpignano – Meridiano Salento. Dal 27 luglio al 17 agosto, la manifestazione ideata da Razmataz Live offrirà un programma di undici eventi per gli appassionati di musica e cultura.

Dopo il successo del debutto nel 2023, che ha visto protagonisti artisti come Goran Bregovic e Stewart Copeland, il festival tornerà a riempire l’Arena di Piazza Antonio Avantaggiato con una serie di spettacoli che spaziano tra diversi generi musicali e discipline artistiche, con ospiti nazionali e internazionali.

Tra i protagonisti di quest’anno, Elio e le Storie Tese inaugureranno il festival sabato 27 luglio con il loro spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”. Seguiranno, tra gli altri, Roberto Saviano con il recital “Appartenere” (28 luglio), l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento con “Morricone Forever” (31 luglio), gli storici Inti-Illimani con Giulio Wilson (2 agosto) e i Pink Floyd Legend con “Atom Heart Mother” (3 agosto).

Il festival proseguirà con la PFM che celebrerà il sodalizio con Fabrizio De André (4 agosto), il sound dei Modena City Ramblers (8 agosto), i CCCP – Fedeli alla linea (9 agosto), Stefano Massini e Corrado Formigli con “Titanic” (11 agosto), e Marlene Kuntz con Vasco Brondi (14 agosto). Gran finale il 17 agosto con Fiorella Mannoia, accompagnata da un’orchestra sinfonica.

Organizzato da Razmataz Live in collaborazione con il Comune di Melpignano, il festival mira a consolidare il ruolo della cultura come motore propulsivo delle comunità locali, attirando migliaia di visitatori e stimolando il turismo culturale.

La sindaca Valentina Avantaggiato ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per il territorio, esprimendo soddisfazione per il successo della prima edizione e le prospettive di crescita per il 2024.

PROGRAMMA

Sabato 27 luglio: Elio e le Storie Tese con “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”.

Domenica 28 luglio: Roberto Saviano con “Appartenere”l

Mercoledì 31 luglio: Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento con “Morricone Forever”

Venerdì 2 agosto: Inti-Illimani con Giulio Wilson

Sabato 3 agosto: Pink Floyd Legend con “Atom Heart Mother”.

Domenica 4 agosto: PFM con “PFM canta De André Anniversary”.

Giovedì 8 agosto: Modena City Ramblers.

Venerdì 9 agosto: CCCP – Fedeli alla linea.

Domenica 11 agosto: Stefano Massini e Corrado Formigli con “Titanic”.

Mercoledì 14 agosto: Marlene Kuntz e Vasco Brondi.

Sabato 17 agosto: Fiorella Mannoia con “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”.

Un calendario ricco di eventi e incontri con grandi nomi, per continuare a promuovere la cultura e il territorio di Melpignano.

