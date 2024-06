Festa delle Luci: Locorotondo brilla di nuovo il 5 e 6 Luglio

Il 5 e 6 luglio 2024 torna a Locorotondo la Festa delle Luci, giunta alla VII edizione. Originariamente una celebrazione locale, questa festa è diventata in poco tempo una rassegna di eventi culturali, artistici e musicali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, trasformando completamente l’antica Festa di Santa Lucia che si celebra il 6 luglio.

Il programma inizia venerdì 5 luglio con “LUMinARIA: (Parentesi Classica)”, un evento che celebra la luce in tutte le sue forme, quest’anno dedicato ai 50 anni del Festival della Valle d’Itria e ai 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini.

La serata vedrà quattro DJ set e un’area per bambini, con i vicoli del borgo antico illuminati solo dalla luce delle candele.

Durante la serata si potranno effettuare visite guidate a lume di candela nel centro storico, offrendo un’esperienza sensoriale unica.

Alle 23:15, inizierà uno spettacolo di luci e musica in Valle d’Itria, con un DJ set che mescolerà musica classica e contemporanea, culminando in un imponente spettacolo di fuochi barocchi, il più grande della Puglia, realizzato da Euforica e Itria Fireworks.

Sabato 6 luglio, come da tradizione, si celebrerà la Festa di Santa Lucia con la Santa Messa e la solenne processione serale per i vicoli di Locorotondo, concludendo così la VII edizione della Festa delle Luci.

L’evento è organizzato in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Locorotondo e numerose associazioni e partner locali.

Programma

Venerdì 5 luglio 2024 – Locorotondo (BA)

LUMinARIA: (Parentesi Classica)

Musica, luci e fuochi barocchi in una notte di mezza estate

– 20:30 – Area Kids – Piazza Aldo Moro

– 20:30 – 23:15 – DJ set – Centro Storico di Locorotondo

– Doctor Arci presso Mandragora, Largo Piave 18

– Fabrizio De Tommaso in Exploration Nu-Classica presso Controtendenza Cafè, Largo Mazzini 20

– DJ Tuppi, Largo Madonna della Greca

– Disco Delivery, presso Kiatz, Via Nardelli 101

– 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 – Visite guidate a lume di candela – Piazza Fra’ Giuseppe Andrea Rodio (prenotazione obbligatoria)

– 23:15 – DJ set (Parentesi Classica) – DJ Tuppi in (Parentesi Classica) – Strada Panoramica Via Martina Franca – Via Fasano “Giorgio Petrelli”

– 24:00 – Spettacolo di fuochi barocchi (Parentesi Classica) – Strada Panoramica Via Martina Franca – Via Fasano “Giorgio Petrelli”

– 00:15 – DJ set – La Festa continua – DJ Tuppi – Strada Panoramica Via Martina Franca – Via Fasano “Giorgio Petrelli”

Sabato 6 luglio 2024 – Locorotondo

**FESTA DI SANTA LUCIA – CXV Edizione

– 7:30 – Celebrazione della Santa Messa Mattutina di Santa Lucia – Chiesa Madre San Giorgio Martire di Locorotondo

– 19:00 – Solenne Celebrazione della Messa di Santa Lucia – Chiesa Madre San Giorgio Martire di Locorotondo

– 20:00 – Solenne Processione per le vie cittadine e benedizione finale con le SS. Reliquie – Chiesa Madre San Giorgio Martire di Locorotondo

