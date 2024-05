Festa della Repubblica: celebrazioni a Matera per il 78° anniversario

In occasione del 78° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la provincia di Matera si prepara a una serie di iniziative coordinate dalla Prefettura, con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, del Comune di Matera, dell’Amministrazione provinciale, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, del Comando Militare Esercito Basilicata e del Conservatorio E.R. Duni di Matera.

In anticipo rispetto alla data ufficiale, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera hanno celebrato il 78° “compleanno” della Repubblica il 28 maggio con un evento che ha coinvolto tutte le classi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Alla presenza delle autorità, i bambini e i ragazzi hanno eseguito brani musicali, canti e letture, rendendo omaggio ai principi di libertà, uguaglianza e democrazia sanciti dalla Costituzione.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di ricordare il referendum del 2 giugno 1946, che sancì la nascita della Repubblica, e di educare le nuove generazioni alla partecipazione democratica. “È un impegno comune coinvolgere i nostri giovani nella comprensione del legame fra la democrazia e le possibilità di realizzazione personale”, ha dichiarato.

Sempre nella stessa giornata, il prefetto ha accolto Alfonso Stigliani, studente dell’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera, recentemente nominato Alfiere della Repubblica Italiana.

Il 31 maggio alle 17.30, presso il Chiostro del Palazzo del Governo, verranno consegnate le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. La cerimonia vedrà la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico e Classico “Duni-Levi” e degli allievi del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, che eseguiranno un concerto con musiche di Vivaldi ed Elgar.

Il tema “Parole, colori e musica per la Costituzione” sarà il filo conduttore dell’evento, che rappresenta un esempio di collaborazione tra la Prefettura e il mondo scolastico. Durante la cerimonia, cittadini distintisi in vari ambiti riceveranno i titoli di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il 2 giugno alle 10.00, le Autorità si raduneranno in piazzetta Pascoli e sfileranno in corteo verso Piazza Vittorio Veneto per la cerimonia ufficiale con schieramento del picchetto armato, deposizione della corona al Monumento ai Caduti e lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Seguiranno gli interventi delle Autorità locali e alle 18.00 si procederà con la Cerimonia dell’Ammainabandiera.

