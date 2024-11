Ferrovie del Sud Est: al via i cantieri del PNRR, variazioni alla circolazione

Sono iniziati i lavori per trasformare venti stazioni del network Ferrovie del Sud Est in hub intermodali. Gli interventi puntano a migliorare l’accessibilità con l’innalzamento dei marciapiedi, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la costruzione di sottopassi ciclopedonali, l’adeguamento dei percorsi per ipovedenti e l’installazione di segnaletica, arredo urbano, illuminazione e sistemi di videosorveglianza. Saranno potenziati i servizi di interscambio con la riqualificazione dei piazzali, parcheggi per bus e auto private, velostazioni, corsie “kiss and ride” e percorsi pedonali.

Le stazioni interessate sono Castellana Grotte, Crispiano, Noicattaro, Otranto, Ceglie Messapica, Casarano, Gallipoli, Manduria, Maglie, Novoli, Tricase, Zollino, Alberobello, Rutigliano, Martina Franca, Noci, Conversano, Locorotondo, Putignano e Valenzano.

ERTMS e elettrificazione nel Salento

Nel Salento sono stati avviati i cantieri per l’installazione del sistema ERTMS sulla tratta Novoli–Zollino–Galatina e per l’elettrificazione della linea Bari–Putignano (via Conversano). Proseguono inoltre i lavori per elettrificare la linea Zollino–Gagliano del Capo.

Modifiche alla circolazione ferroviaria

Per permettere i lavori sono state apportate modifiche alla circolazione ferroviaria. Nei giorni feriali, saranno garantiti servizi sostitutivi e adeguamenti di orario su diverse linee, tra cui Putignano-Martina Franca, Bari-Putignano, Martina Franca-Taranto, Martina Franca-Lecce, Lecce-Novoli-Gagliano e altre. Nei giorni festivi, le modifiche includono servizi sostitutivi per la linea Lecce-Gallipoli e nuove progettazioni di orario per altre tratte.

Modifiche alla circolazione ferroviaria

Nei giorni feriali:

Linea 1 Putignano-Martina Franca: garantiti 24 treni e 10 servizi sostitutivi.

garantiti 24 treni e 10 servizi sostitutivi. Linea 1 Bari-Putignano via Conversano: lievi modifiche agli orari per i treni della relazione Rutigliano-Putignano e adeguamento degli orari dei servizi sostitutivi in connessione a Conversano e Putignano.

lievi modifiche agli orari per i treni della relazione Rutigliano-Putignano e adeguamento degli orari dei servizi sostitutivi in connessione a Conversano e Putignano. Linea 1 Martina Franca-Taranto: lievi modifiche di orario per tutti i treni.

lievi modifiche di orario per tutti i treni. Linea 2 Martina Franca-Lecce: lievi modifiche di orario per otto treni sulla relazione Martina Franca-Francavilla Fontana e adeguamento degli orari per i servizi sostitutivi Francavilla Fontana-Lecce.

lievi modifiche di orario per otto treni sulla relazione Martina Franca-Francavilla Fontana e adeguamento degli orari per i servizi sostitutivi Francavilla Fontana-Lecce. Linea 3 Lecce-Novoli-Gagliano del Capo: nuova progettazione degli orari, con maggiori collegamenti verso Lecce, Casarano e Parabita.

nuova progettazione degli orari, con maggiori collegamenti verso Lecce, Casarano e Parabita. Linea 4 Casarano-Gallipoli: lievi modifiche di orario per cinque treni.

lievi modifiche di orario per cinque treni. Linea 5 Lecce-Gallipoli: sospensione del servizio ferroviario, sostituito da 14 bus sull’intera tratta e otto bus limitati a Zollino, in coincidenza con i treni Zollino-Lecce provenienti da Gagliano del Capo.

sospensione del servizio ferroviario, sostituito da 14 bus sull’intera tratta e otto bus limitati a Zollino, in coincidenza con i treni Zollino-Lecce provenienti da Gagliano del Capo. Linea 6 Lecce-Zollino-Gagliano del Capo: nuova progettazione degli orari, con maggiori collegamenti verso Lecce e Maglie.

nuova progettazione degli orari, con maggiori collegamenti verso Lecce e Maglie. Linea 7 Maglie-Otranto: lievi modifiche di orario per tutti i treni.

Nei giorni festivi:

Linea 1bis + Linea 1 Bari-Putignano-Martina Franca via Casamassima: nuova progettazione degli orari con dieci treni sulla relazione Bari-Martina Franca e due treni Bari-Putignano.

nuova progettazione degli orari con dieci treni sulla relazione Bari-Martina Franca e due treni Bari-Putignano. Linea 1 Bari-Putignano via Conversano: adeguamento degli orari per il servizio sostitutivo Bari-Putignano, in coincidenza con i treni Putignano-Martina Franca.

adeguamento degli orari per il servizio sostitutivo Bari-Putignano, in coincidenza con i treni Putignano-Martina Franca. Linea 5 Lecce-Gallipoli: garantiti servizi sostitutivi con bus.

garantiti servizi sostitutivi con bus. Linea 6 Lecce-Zollino-Gagliano del Capo: lievi modifiche di orario per otto treni.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina web www.fseonline.it/s/oraripdf.

