Ferisce barista con coccio bottiglia, pugliese arrestato a Trieste

Un uomo di 38 anni, residente in Puglia, è stato arrestato dalla Polizia a Trieste per lesioni, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Secondo una ricostruzione, l’uomo, dopo essere stato invitato a uscire da un locale di via Economo, in quanto in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe ferito al volto con un coccio di bottiglia un barista, fuggendo subito dopo.

L’uomo, un 38enne, è stato subito rintracciato da una volante della Polizia mentre tentava di nascondersi nel vano scale all’ultimo piano di un palazzo, sempre in via Economo. L’aggressore, che brandiva ancora il collo di bottiglia, ha cercato di opporre resistenza, ma è stato bloccato e disarmato dagli agenti. Lungo la via, la Polizia ha notato anche diversi ciclomotori gettati a terra e danneggiati.

Il barista è stato medicato all’ospedale di Cattinara con un intervento di sutura per la ferita al volto, mentre il 38enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.