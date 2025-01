Fc Matera, vigilia di silenzio in vista del Nardò dei tanti ex

Vigilia anomala in casa biancoazzurra. Bocche cucite dopo la decisione del club di entrare in silenzio stampa a seguito di quanto accaduto in settimana. Per questo, il Matera ha deciso di chiudersi a riccio e preparare la partita di domani pomeriggio contro il Nardò, senza rilasciare le consuete dichiarazioni alla stampa nel pre-partita.

Quella contro la squadra dell’ex De Sanzo è sicuramente una sfida importante per i biancoazzurri. La squadra di Torrisi, adesso, deve riprendere il cammino verso l’obiettivo play off dopo il passo falso di settimana scorsa. E da questo punto di vista, il tecnico Torrisi deve fare sicuramente a meno del difensore Tazza, squalificato dopo il rosso di Francavilla in Sinni. Con lui, assente sicuro anche il centrocampista Tanasa, out dopo la rottura del crociato dello scorso 8 dicembre ad Angri. E domani, al XXI Settembre-Franco Salerno arriva il Nardò, guidato da diversi ex.

A cominciare dal tecnico Fabio De Sanzo, che lo scorso aprile subentrò a Panarelli, portando i biancoazzurri a centimetri dall’obiettivo play off. Il cambio di proprietà poi, ha portato l’allenatore calabrese lontano dalla Città dei Sassi. Stesso discorso per i giocatori Delvino e Lucas, a Matera la scorsa stagione. Tra gli ex c’è anche l’attaccante Piccioni, che nella stagione 2022-23 è stato autore della cavalcata che ha visto i biancoazzurri uscire dalla zona retrocessione e sfiorare l’impresa play off.

