Bari, Longo: “Reggiana in fiducia, ma vogliamo cominciare con il piede giusto”

Moreno Longo, allenatore del Bari, presenta in conferenza stampa l’appuntamento di domani contro la Reggiana. Di seguito, le sue dichiarazioni:

CONTINUITA’ – “La partita con lo Spezia è stata ottima, abbiamo disputato un match su livelli alti. Dobbiamo avere l’ambizione di poterci esprimere sempre su quel livello, non sarà semplice, ma dobbiamo avere quella mentalità. Serve crescere in questa mentalità con più continuità possibile. Vogliamo cominciare con il piede giusto”.

INDISPONIBILI – “Abbiamo Tripaldelli e Favilli ancora ai box, pensiamo di metterli dentro con la squadra la prossima settimana. Non sarà tra i convocati Matino che sta valutando delle situazioni di mercato”.

LE SCELTE IN DIFESA – “Abbiamo cinque difensori che hanno dimostrato di essere molto affidabili. Sceglieremo in base a quello che vedo durante la settimana, al tipo di avversario. Hanno dimostrato di essere tutti intercambiabili, tutti devono farsi trovare pronti”.

REGGIANA – “La Reggiana è una squadra che ha avuto un’evoluzione importante dopo la gara del San Nicola, è cresciuta tantissimo e ha numeri importanti. Ci aspettiamo una squadra con un ottimo stato di forma, lo ha dimostrato nelle ultime partite. E’ in fiducia e ha giocatori tra i primi del campionato per dribbling riusciti. Ci obbligherà a una prestazione fatta di intensità e di sacrificio, dovremo essere bravi noi a saper cambiare pelle”.

BILANCIO – “Siamo felici del percorso, secondo me in questa prima parte è stato importante. Il Bari ha dimostrato di potersela giocare con tutti, con la propria identità e con la propria fisionomia. Non era scontato, soprattutto considerando che si partiva da una finale playout. In determinate occasioni è mancato quel cinismo che poteva portarci ad avere qualche punto in più, tutti i punti che abbiamo in classifica ce li siamo guadagnati, non siamo mai stati fortunati”.

LA SOSTA – “Le soste non mi piacciono mai, preferisco non interrompere il percorso. Se proprio ci deve essere una sosta, preferisco che arrivi quando le cose vanno male. Avrei voluto cavalcare la partita con lo Spezia. Dobbiamo accettarlo però, cercheremo di farci trovare pronti”.

COLI SACO – “Coli Saco è un giocatore che sta crescendo e che va aspettato nel suo percorso di crescita, ha del potenziale ed è al primo anno in B. In allenamento ci fa vedere buone cose, in partita lo ha fatto in modo alternato”.

LASAGNA – “La storia di Kevin parla per lui, se avesse realizzato tutte le occasioni costruite in carriera a Bari non lo avremmo visto. Non è mai statpo un giocatore cinico, ha trovato delle buone annate, ma non è mai stato cinico. Io di lui però sono estremamente contento, in lui tutti abbiamo grande fiducia. Starà a noi metterlo nelle giuste condizioni, secondo me ha fatto meglio quando ha giocato da solo in avanti più che in coppia. Ce lo teniamo stretto”.

L’ATTACCANTE – “Questo è un campionato atipico da un punto di vista di numeri degli attaccanti, Coda e Tutino ad esempio hanno fatto cinque gol a testa. Trovare attaccanti che possano davvero spostare gli equilibri è difficile, il nostro mercato deve essere improntato su profili che possano darci una mano reale. E’ normale valutare altre ipotesi, il direttore è stato chiaro: dobbiamo andare su coloro che possiamo prendere, se dovesse arrivare un trequartista si collocherebbe al posto di Sgarbi”.

PEREIRO E I TREQUARTISTI – “Io ho chiesto di poter migliorare la qualità della squadra, penso che possa essere migliorata in tutti i reparti. Non mi accontenterò mai, voglio sempre alzare l’asticella. Bellomo, Sibilli e Falletti giocano tutti nella stessa zona, Manzari è l’unico trequartista mancino. Pereiro ha fatto sei gol da trequartista lo scorso anno, non ha senso andare a prendere un attaccante che sia sullo stesso livello di quelli che abbiamo già”.

