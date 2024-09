Fc Matera, la soddisfazione di Ciullo dopo il poker al Fasano

Probabilmente, meglio di così non si poteva partire. Il Ciullo-bis, in casa Matera comincia con un roboante 4-0 sul Fasano nel match del primo turno di Coppa Italia che permette ai biancoazzurri di staccare il pass per i trentaduesimi in programma a novembre.

“Era difficile affrontare qualsiasi avversario senza questa concentrazione che abbiamo avuto, perché potevamo fare più fatica. Siamo stati bravi a concretizzare subito le occasioni avute”, afferma il tecnico dei biancoazzurri.

Ciullo è ripartito dal 3-5-2 di due stagioni fa. Oltre all’esperienza di Carotenuto in porta, Cipolletta in difesa, Ledesma in mezzo al campo e Burzio in avanti, c’è anche la freschezza di under che da subito si sono calati al meglio nella parte.

“Sono contento. È da un mese che lavoriamo insieme. È stato difficile costruire la squadra in poco tempo per via di tutte le vicissitudini affrontate. Però, la società è stata brava nell’allestimento della squadra. Adesso abbiamo il giusto mix di giovani”, prosegue Ciullo.

Archiviato il poker al Fasano in casa biancoazzurra si pensa esclusivamente al campionato: domenica, al XXI Settembre arriva il Francavilla, nell’esordio stagionale in casa.

“A prescindere se si vince o si perde, bisogna guardare bene cosa si è fatto in campo. Di questo sono veramente contento e adesso, da domenica, testa al campionato”, conclude il tecnico biancoazzurro.

E a proposito di campionato, nelle ultime ore la Lnd ha rimodulato il calendario. Per il Matera, cambiano le sfide della seconda e quinta giornata. Quindi prima trasferta a Nardò, poi in casa il Gravina. Il resto del cammino rimane invariato.

