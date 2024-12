Fc Matera, cresce l’entusiasmo e riapre la campagna abbonamenti

Con il ritorno dell’entusiasmo in Città e un Matera lanciato verso le prime posizioni in classifica, ecco che il club biancoazzurro ha deciso di far partire la campagna abbonamenti esclusivamente per quanto riguarda il girone di ritorno.

L’obiettivo della coppia Tosoni-Pagliuca, è quello di creare il giusto fortino in vista della seconda, e decisiva, parte di stagione che metterà in palio gli obiettivi. Per questo, nella giornata di oggi il club biancoazzurro ha annunciato la riapertura della campagna abbonamenti. Sui canali ufficiali della società materana ci sono tutti i dettagli. Tessere che potranno essere sottoscritte online, attraverso il circuito Go2, oppure presso lo store del club in piazza Mulino.

Anche qui, ci sono prezzi che variano dall’intero ai ridotti per donne, over 65 e under 14-18. Nel girone di ritorno, il Matera, al XXI Settembre-Franco Salerno disputerà ben nove partite casalinghe, una in più rispetto a quello d’andata, con la doppia interna contro Virtus Francavilla ed Angri.

