FASANO – Addobbi luminosi in piazza Ciaia, musica a tema, un contest fotografico, la mostra dei disegni degli studenti.

È l’edizione 2022 di «Amo a Fasano», promossa dall’amministrazione comunale in occasione della festa di San Valentino. Una iniziativa che si svolgerà per tutto febbraio all’insegna di un obiettivo: creare momenti di interesse pubblico anche per incentivare i consumi commerciali sul territorio. A promuovere l’iniziativa un divertente video spot presentato in conferenza.