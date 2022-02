BRINDISI – Aveva una piccola piantagione di marijuana in casa, nell’appartamento al quartiere Sant’Elia dove vive, un uomo di Brindisi arrestato dagli agenti della Squadra Mobile. I fatti nella mattinata di lunedì, quando i poliziotti, in seguito alla perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto un chilogrammo circa di sostanza stupefacente, stipata in numerosi vasetti di vetro e appesa ad uno stendino per essiccare, e 12 piantine di canapa alte circa un metro. Come disposto dalla Procura di Brindisi, il titolare dell’appartamento è stato arrestato. Denunciata in stato di libertà la persona che era in casa con il presunto pusher.