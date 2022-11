Condividi su...

FASANO – Fasano al quinto posto per gli arrivi e il quarto per le presenze, per la prima volta nella storia. Il territorio fasanese scala la classifica pugliese del periodo gennaio-ottobre 2022 collocandosi nelle primissime posizioni della Puglia e confermando anche un turismo destagionalizzato. Lo dicono i dati diffusi dall’Osservatorio del Turismo di PugliaPromozione. Nei primi dieci mesi dell’anno gli arrivi sono stati 155.751 per Fasano dietro solo a Bari, Vieste, Lecce e San Giovanni Rotondo e davanti a Otranto, Monopoli, Ostuni e Gallipoli. Nello stesso periodo il dato delle presenze è di 646.537 consegnando il quarto posto. I dati di PugliaPromozione confermano un trend di crescita generale di tutta la regione con un +1% in più di presenze. Un trend a cui anche Fasano ha contribuito scalando le prime posizioni in classifica con grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale.

Davide Cucinelli