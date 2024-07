Fasano, Ballatore rinforzo a destra per Iannini

Il Fasano ha rinforzato la fascia destra con l’arrivo del terzino classe 2005 Vincenzo Ballatore. Il calciatore aretuseo, preferibilmente impiegato sulla fascia destra, si era già distinto precedentemente con la maglia del Real Siracusa, giungendo così al Curlo dopo due anni da titolare tra i senior. “Sono molto contento e onorato di indossare questi colori e di poter giocare per il Fasano – dichiara Ballatore – Il supporto della società significa molto per me e non vedo l’ora di dare il massimo in campo per ripagare la fiducia data. Spero di trascorrere insieme momenti indimenticabili e di aiutare a portare la squadra a raggiungere nuovi traguardi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author