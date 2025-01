Fasano, Agovino: “A Casarano affrontiamo la squadra più forte del campionato”

Il tecnico del Fasano, Massimo Agovino, ha presentato nel pomeriggio la sfida alla capolista Casarano, in programma domenica alle 15 al “Capozza”. Le sue parole:

“Mi auguro che la gara di domenica sia bella, intensa e che faccia divertire il pubblico. Siamo consapevoli del livello di difficoltà della stessa, andando ad affrontare quella che per me è la rosa più forte del campionato, e mi dispiace non poterla affrontare a ranghi completi, ma sono sicuro che venderemo cara la pelle, giocandocela con fiducia e coraggio nonostante gli infortuni. Come sempre infatti, non ci piangiamo addosso e sono certo che chi sarà in campo non farà rimpiangere le assenze, così come accaduto ogni domenica quando è mancato qualcuno dei cosiddetti “titolari”.”

