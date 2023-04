Fasano: 29 morto in Cina, console al sindaco ‘Massimo impegno’

“Fin dal momento in cui questa triste vicenda è iniziata gli uffici della Farnesina si sono impegnati al massimo per ottenere chiarezza e per assicurare il rientro delle spoglie di Marcello Vinci In Italia. Continueremo nel nostro lavoro con tutta la dedizione che questo richiede”.

E’ quanto ha scritto Guido Bilancini, console generale d’Italia a Chongqing (Cina), in una lettera indirizzata e resa nota dal sindaco di Fasano (Brindisi) Francesco Zaccaria, stato il quale aveva scritto al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e al consolato generale d’Italia a Chongqing, garantendo il sostegno dell’amministrazione e della comunità a ogni iniziativa diplomatica avviata per far luce sulla vicenda del 29enne ritrovato morto il 6 marzo scorso a Chengdu (Cina).

Anche la mamma di Vinci, Angela Berni, che non crede all’ipotesi del suicidio del figlio, si era rivolta al Consolato e alla Farnesina. “La ringrazio per la sua fiducia nelle Istituzioni – continua Bilancini rivolgendosi al sindaco -. Tutti noi dobbiamo sostenere la famiglia Vinci in questo difficilissimo momento”.

“Ringrazio il console per la celere risposta e per l’attenzione che sta ponendo alla questione che ha commosso profondamente la nostra Comunità – afferma sindaco Zaccaria -. Continueremo a seguire costantemente gli sviluppi della vicenda finché non sarà fatta chiarezza e confermo la disponibilità a offrire ogni necessario sostegno che Consolato e ministero vorranno assumere per Marcello e la sua famiglia”.

Condividi su...



Linkedin

email