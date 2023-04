TARANTO – Grave incidente stradale, poco dopo le otto di oggi, sulla strada statale 7, in direzione Statte. L’impatto è avvenuto tra un’auto ed un trattore che si è ribaltato, la vettura ha finito la sua corsa contro il guard rail. Ad avere la peggio l’uomo che si trovava a bordo del mezzo agricolo, soccorso da un’ambulanza del servizio 118, e stato trasportato in ospedale, al momento non si conoscono le condizioni del ferito.

Sarebbero meno preoccupanti le condizioni del conducente dell’auto, una Volvo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, traffico notevolmente rallentato.

