Falsa promozione sul trasporto pubblico a Brindisi: allarme truffa

Nei giorni scorsi sui social è apparsa una campagna promozionale legata al trasporto pubblico locale di Brindisi, destinata ai residenti del comune. Attraverso una pagina Facebook denominata “Trasporto pubblico locale” e alcune storie pubblicate, si prometteva la vendita di una carta speciale, in edizione limitata a 500 pezzi, che avrebbe consentito corse illimitate sugli autobus per sei mesi al costo di soli 2,35 euro.

Un’offerta apparentemente allettante, se non fosse che la STP Brindisi, tramite i propri canali ufficiali, ha smentito ogni coinvolgimento, avvertendo i cittadini di una possibile truffa. L’azienda ha invitato a non cliccare sui link, a non effettuare pagamenti elettronici e a prestare attenzione all’utilizzo fraudolento del proprio logo nella campagna.

ADICONSUM Taranto-Brindisi ha rilanciato l’allarme, invitando i cittadini vittime della truffa a sporgere denuncia e garantendo supporto legale attraverso i propri uffici. Nel frattempo, si chiede alla STP di segnalare ufficialmente l’accaduto alle autorità competenti per prevenire ulteriori raggiri.

