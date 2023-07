Fabio Concato in concerto nel Castello di Noha a Galatina

Nella notte delle stelle del 10 agosto, le indimenticabili note delle canzoni di Fabio Concato animeranno l’incantevole giardino del Castello di Noha, oggi palazzo e dimora dell’Hotel Nohasi Palace a Noha di Galatina, in provincia di Lecce.

Un concerto esclusivo del cantautore italiano per donare ai presenti un’esperienza senza tempo. In questa storica e suggestiva location Fabio Concato si esibirà con lo storico repertorio di canzoni che hanno segnato i ricordi di più generazioni. Sarà un omaggio alla musica italiana sotto un cielo stellato all’interno del suggestivo aranceto del castello.

Avamposto della ricca signoria ora essenza di charme, Nohasi Palace sorge in una dimora storica custodita per quattro secoli da Baroni, Duchesse e nobili famiglie. Terrazzi in mattoni aurei, corti gentilizie, e una torre medievale con ponte levatoio, salvati dall’accurato restauro, sono il segno dell’amore di questa terra per le proprie radici. Nohasi Palace è oggi custodita, appunto, nel palazzo storico di Noha, il quale riporta i visitatori in altri tempi, ricchi di atmosfere autentiche della storia del nostro Salento.

I biglietti del concerto possono essere acquistati sulla piattaforma CiaoTicket oppure si possono prenotare telefonando al numero 0836.210616.

