Ex teleferica di Barletta, ruspe e operai della Barsa già in azione

Ruspe attive e operai al lavoro di buon mattino. La risposta della Città di Barletta non si è fatta attendere. Torna la civiltà e un senso di dignità per la vita dei tanti lavoratori migranti che vivono sotto la ex teleferica di Barletta. Tanti i rifiuti già rimossi dagli operatori della Barsa nella prima giornata di lavoro nella zona, tornata visibile dalla città grazie al taglio dell’erba alta cresciuta, che fungeva da velo di maya nascondendo le condizioni di vita di tanti braccianti.

Arrivato per supervisionare le operazioni anche il Sindaco di Barletta, preannunciando iniziative non solo di pulizia ma anche culturali per migliorare le condizioni di vita dei migranti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author