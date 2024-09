Mobilità sostenibile a Trinitapoli, confronto tra istituzioni

TRINITAPOLI – La mobilità sostenibile come obiettivo per la Trinitapoli che verrà. Confronto presso la Parrocchia Immacolata tra amministrazione comunale, istituzioni provinciali e Regione Puglia per analizzare a livello tecnico, operativo e culturale le nuove frontiere di un traffico a maggioranza pedonale e ciclistica. La spinta data dal Governo con l’agenda 2030 accende i riflettori sul nuovo volto della mobilità urbana.

