TARANTO – Due lavoratori dell’ex Ilva esclusi dall’assunzione, dall’1 novembre 2018, da parte di ArcelorMittal, sono stati reintegrati in Acciaierie d’Italia con due distinti provvedimenti dei giudici del lavoro del Tribunale di Taranto. Lo comunica il sindacato Usb . “Sono due lavoratori che tornano in azienda da dipendenti diretti di Acciaierie D’Italia” afferma il sindacato. Nello specifico, “si tratta di un capo squadra con la mansione di meccanico, del reparto Centrale Elettrica (Cet/1)”. Un secondo provvedimento, invece, “dispone il ritorno in azienda, ed esattamente nel reparto Laminatoio a Freddo (Laf) di un operaio addetto all’ispezione della finitura nastri”. “I dipendenti – rileva Usb – erano tra coloro che ArcelorMittal, nell’autunno del 2018, aveva escluso dalla lista dei lavoratori da assumere, utilizzando criteri di scelta arbitrari. Questi risultati si inseriscono nell’ambito dell’azione legale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, promossa dall’ufficio legale dell’Usb, rappresentato dall’avvocato Mario Soggia”. (AGI)