Ex Ilva, Urso nomina altri due commissari

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha nominato commissari straordinari di Acciaierie d’Italia anche il professor Giovanni Fiori, esperto di corporate governance e internal auditing, e il professor Davide Tabarelli, presidente di NE Nomisma Energia ed esperto di tematiche ambientali. Lo si legge in una nota del Mimit. “Fiori e Tabarelli andranno ad affiancarsi a Giancarlo Quaranta, già nominato commissario straordinario della società lo scorso 20 febbraio”, si precisa in una nota.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author