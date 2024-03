Ex Ilva, Urso: ‘Clima nuovo, siamo sulla strada giusta’

“Ho voluto rendermi personalmente conto dello stato degli impianti siderurgici dell’ex Ilva, insieme ai commissari dell’amministrazione straordinaria, ascoltando le esigenze degli operai e illustrando a sindacati, enti locali e aziende dell’indotto il nostro piano siderurgico nazionale e come intendiamo rilanciare gli stabilimenti di Taranto, Genova, Novi Ligure, Racconigi e Gattinara, con l’individuazione di nuovi attori industriali. Ho visitato anche il polo di Piombino per il quale abbiamo già sottoscritto importanti intese con due aziende investitrici. In ogni luogo ho riscontrato un clima nuovo, molto positivo, la piena consapevolezza dei problemi ma anche la determinazione a trovare le soluzioni; la volontà di procedere insieme con l’intenzione di rilanciare la siderurgia italiana asset fondamentale del sistema industriale. Questa è la strada giusta”. Lo scrive su X Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

