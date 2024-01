Ex Ilva, Turco: ‘Basta panzane, disastro Mittal targato Calenda’

Alcune organizzazioni sindacali, come la Uil, continuano ad accusare il presidente Conte di aver firmato contratti e accordi parasociali restrittivi. Mario Turco, vicepresidente M5s, smentisce tali affermazioni, invitando a presentare prove di tali atti.

Turco sostiene che la crisi attuale è dovuta agli errori nella gestione dell’affidamento ad ArcelorMittal ai tempi di Calenda, nonostante i fondi messi a disposizione dal governo Conte II per la diversificazione verde del sito industriale e la riconversione di Taranto.

Critica l’attuale governo per aver elargito 680 milioni di fondi pubblici ad ArcelorMittal senza ottenere investimenti significativi. Conclude che è necessario concentrarsi sulle soluzioni anziché diffondere false narrazioni sugli accordi restrittivi.

“La panzana diffusa a tamburo battente da Calenda e da alcuni sindacalisti, che cercano di crearsi una nuova verginità, va sfatata una volta per tutte: non ci sono né fantomatici patti para-sociali né contratti capestro o patti leonini. L’unica verità storica è che proprio ai tempi di Calenda ministro dell’Industria è stata fatta una gara, vinta poi da ArcelorMittal, sulla quale non è stato possibile per i governi successivi né annullare né rimediare allo sconsiderato affidamento della gestione ad Arcelor Mittal, proprio a causa degli errori commessi in sede di formulazione del bando e dei conseguenti accordi, sin dall’inizio mai rispettati”, ha detto il senatore Mario Turco in una nota.

