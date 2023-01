Roma – Il primo confronto nel ritrovato dialogo tra Acciaierie d’Italia e sindacati è nella sede di Confindustria Roma. Le sigle sindacali sono convinte che serva ad oggi conoscere il piano industriale, il contenuto degli accordi fra azienda e Governo, ma soprattutto come si elimina la cassa integrazione e come si rilancia lo stabilimento tarantino. I lavoratori sono allo stremo. Se l’iniezione di 750 milioni di euro (650 messi dallo Stato e altri 100 milioni messi da Arcelor Mittal) non serve a rilanciare l’azienda, ad acquistare le materie prime, ad acquistare i ricambi e quanto serve per la funzionalità degli stabilimenti, il rischio lamentano i sindacati è che questi soldi vengano usati esclusivamente per pagare il gas e l’elettricità

Condividi su...



Linkedin

email