Ex Ilva: Morselli, ‘Finanziamento rispetta accordo del 2020’

Il Decreto legge sui siti strategici di interesse nazionale, per quanto riguarda nel norme sull’ex Ilva, in particolare il finanziamento da 680 milioni, “rispetta i principi del’accordo del 2020 tra il socio straniero ArcelorMittal e il socio pubblico”. Lo precisa Lucia Morselli, ad di Acciaierie d’Italia, nel corso dell’audizione in Senato.

”Il socio internazionale ha anticipato nel tempo più di due miliardi di euro e adesso tocca al socio italiano – ha spiegato Morselli -. E’ l’esecuzione dell’accordo del 2020, arrivata con ritardo per il Covid e forse per diverse questioni che possiamo comprendere, come un nuovo Parlamento, e di altre cose di cui siamo rispettosamente testimoni. Però è assolutamente in linea con gli accordi che i due investitori hanno fatto”.

Tra i senatori c’è chi chiede venga in audizione anche il presidente Franco Bernabè perchè considerato espressione del socio pubblico: “Non accetto di essere considerata il rappresentante di un socio straniero, sono il capo dell’azienda Acciaierie di italia. Punto – ha precisato Lucia Morselli -. Esattamente come il presidente Bernabè e io stessa, posso garantirvi che tutto il consiglio di amministrazione lavora per il successo della società a prescindere dalle nomine”.

Condividi su...



Linkedin

email