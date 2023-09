TARANTO – “Senza accordo di programma ci stanno prendendo in giro un’altra volta”, così il sindaco Rinaldo Melucci commentando la decisione del ministro per l’ambiente Gilberto Pichetto Fratin di sostituire il taglio dei fondi Pnrr per la decarbonizzazione dell’ex Ilva con un finanziamento a valere sui fondi di sviluppo e coesione (Fsc). Senza accordo di programma i tempi di intervento – spiega il primo cittadino – si dilatano in modo indefinito.

Intervista di Ilaria Delvino

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp